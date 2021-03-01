Можуть ув'язнити на 3 роки: у ДБР на Тупицького відкрили ще одну справу
У ДБР відкрили кримінальне провадження проти глави Конституційного Суду одіозного Олександра Тупицького. Його підозрюють у вчиненні самоправства.
Джерело:Київський апеляційний суд
У межах кримінального провадження наразі досліджують обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня 2021 року.
Актуально Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ
Тоді вони розглядали відсторонення Тупицького з посади на основі указу президента Володимира Зеленського.
Пріоритетом слідчих ДБР є з'ясувати, хто і як готував заяву зборів суддів КСУ. Суд вже надав правоохоронцям доступ до внутрішньої документації. Зокрема, протоколів і стенограм засідань.
КСУ вже намагався оскаржити це в Апеляційному суді, однак його колегія відмовилася приймати скаргу.
Скандали з Тупицьким: деталі
- У грудні 2020 року Тупицький проігнорував виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру Тупицькому надіслали поштою. Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивих показів свідка.
- 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ.
- Зеленський також заявив, що Тупицький не може бути головою КСУ.
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