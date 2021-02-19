Проросійському блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру у державній зраді. Чи може через це припинити діяльність "Партії Шарія", яку він неофіційно очолює – читайте далі.

У Мін'юсті наразі не отримували від правоохоронців повідомлень про порушення цією політичною силою українського законодавства, які могли б стати причиною для застосування таких санкцій.

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Якщо ж правоохоронці таки нададуть докази таких порушень партією, Міністерство юстиції України звернеться до суду у порядку, встановленому чинним законодавством.

Важливо! У Мін'юсті підкреслили, що діяльність будь-якої політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.

Що ще повідомили у відомстві

Для розгляду заборони діяльності політичної партії має надійти адміністративний позов центрального органу виконавчої влади.

Мовиться про орган, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації об'єднань громадян та інших формувань.

Діяльність політсили можуть заборонити через порушення вимог щодо створення та діяльності, встановлених законами України.

За даними Єдиного реєстру громадських формувань, "Партія Шарія" зареєстрована 3 лютого 2015 року, головою політсили є Ольга Бондаренко.