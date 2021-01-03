Чи можуть скасувати жорсткий карантин у січні: відповідь Офісу Президента
В Офісі Президента зауважили, що не планують скасовувати посиленні карантинні обмеження у січні. Наразі ситуація з коронавірусом в Україні "йде за графіком".
Про ймовірність скасування жорсткого карантину "РБК-Україні" розповіли джерела в ОП.
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Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня – перших чисел січня. Поки все за графіком – локдаун за графіком передбачається,
– повідомило видання.
Зауважимо, посилений карантин триватиме в Україні впродовж 8 – 25 січня. У цей час заклади громадського харчування не зможуть приймати відвідувачів. Їм дозволили готувати їжу на винос, або ж доставляти її клієнтам.
До речі, громадський транспорт у січні не перестане працювати. Однак діятимуть обмеження на кількість пасажирів – дозволені лише сидячі місця.
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