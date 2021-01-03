В Офісі Президента зауважили, що не планують скасовувати посиленні карантинні обмеження у січні. Наразі ситуація з коронавірусом в Україні "йде за графіком".

Про ймовірність скасування жорсткого карантину "РБК-Україні" розповіли джерела в ОП.

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Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня – перших чисел січня. Поки все за графіком – локдаун за графіком передбачається,

– повідомило видання.

Зауважимо, посилений карантин триватиме в Україні впродовж 8 – 25 січня. У цей час заклади громадського харчування не зможуть приймати відвідувачів. Їм дозволили готувати їжу на винос, або ж доставляти її клієнтам.

До речі, громадський транспорт у січні не перестане працювати. Однак діятимуть обмеження на кількість пасажирів – дозволені лише сидячі місця.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів зберіг за собою можливість ввести карантин в інший час, крім 8 – 24 січня, у разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Детальніше про січневі обмеження – читайте тут. Яка ситуація з коронавірусом в Україні Станом на 3 січня 2021 року коронавірусом у нашій державі заразилося 1 074 093 людей.

З них 18 854 хворих померли, а 728 865 – вже одужали.

Впродовж 2 січня COVID-19 виявили у 4 576 людей. Серед них 158 дітей та 172 медиків.

За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та місті Київ (370).



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу