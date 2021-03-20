Чекають на мільйонні компенсації: яких суддів Майдану досі не покарали

Номінантами премії "НЕчесть тижня" тижня уже десятки разів ставали судді Майдану. Не покарані за порушення прав активістів, вони залишаються в українських судах та продовжують вершити кривосуддя.

Менше, ніж 14% суддів, в діях яких тимчасова спеціальна комісія побачила порушення, були звільнені з посади. Інші уникли покарання через те, що Вища рада правосуддя надто довго розглядала їхні справи і строки для притягнення до відповідальності пройшли або ж були поновлені судом.

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Та було кілька суддів, порушення яких були настільки кричущими, що навіть Вища рада правосуддя та Вищий адміністративний суд не стали на їх захист.

Суддя свідомо винесла рішення проти невинних

Суддя Печерського суду Оксана Царевич у грудні 2013 року засудила 9 майданівців за підробленими рапортами. Активістів переслідували через автопробіг до резиденції Януковича в Межигір'ї.

Проте деяких водіїв на акції навіть не було, а протоколи щодо них скеровували до Царевич у ручному режимі з втручанням у автоматизовану систему розподілу справ. Тобто вона свідомо засудила абсолютно невинних людей.

Через 3 роки 13 членів ВРП та 5 суддів Вищого адмінсуду вирішили, що вона порушила присягу. Однак 3 Верховні судді – Пасічник, Васильєва та Юрченко – вирішили інакше.

Вони визнали незаконним рішення Ради правосуддя та указ президента про звільнення Царевич. Тож тепер суддя Майдану може не лише повернутися на посаду, а й отримати мільйонну компенсацію з податків за всі роки, які вона не здійснювала кривосуддя.

На жаль, таке рішення було очікуваним, адже ці ж судді Верховного Суду нещодавно поновили на посаді поплічника Царевич Кицюка. Та й під час розгляду процесу було чимало сумнівів в їх неупередженості.



Царевич свідомо засудила абсолютно невинних людей / Фото "Української правди"

Рішення щодо Царевич відкладали

Одразу декілька громадських організацій просили здійснювати трансляцію засідання так, як це відбувається з іншими справами Майдану та у ВАКС. Під час пандемії відвідувати засідання для спостерігачів стало неможливо. Однак Верховний Суд відмовив у трансляції.

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Крім того, справу очевидно тягнули, ймовірно, для того, щоб Царевич остаточно виправдали у кримінальній справі, яка триває паралельно. Докази вивчали рекордно повільно, а засідання відкладали з надуманих причин.

Наприклад, в одному випадку суд відклав засідання, бо не отримав відповідь на запит від Вищого адмінсуду: чи був на роботі суддя Ігор Олендер, коли справа Царевич розподілялась на його колегію.

За 2 тижні відповідь на запит не прийшла, через це і відклали. Для чого суду ця інформація взагалі незрозуміло, але якщо це так важливо, то судді могли легко допитати Олендра, який зараз працює з ними в одному суді.

Сумніви через біографії суддів

Сумніви в безсторонності викликають і біографії суддів. Суддя Пасічник входила до колегії, яка свавільно забороняла українцям проводити мирні зібрання на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Натомість Валентина Юрченко раніше вже допомогла уникнути покарання іншому судді Майдану Сергію Пойді. Він дозволив тримання під вартою учасників Революції Гідності.

Однак Юрченко в колегії судді скасувала подання Вищої ради юстиції про звільнення цього недоброчесного судді. Також Юрченко відзначилися тим, що входила до складу колегії суддів Донецького апеляційного адміністративного суду, які залишили в силі рішення про скасування присвоєння звання Героя України Степану Бандері.



"НЕчесть тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Тож преміюотримують судді Вищого адміністративного суду у складі Верховного Суду Світлана Пасічник, Ірина Васильєва та Валентина Юрченко, які допомогли одіозній судді Майдану Оксані Царевич поновитись на посаді.

У 2016 році Громадська рада доброчесності визнала Юрченко та Пасічник недоброчесними, але це не завадило їм потрапити у Верховний Суд. Нереформована кваліфкомісія суддів та Вища рада правосуддя проігнорували висновок громадськості.

Ці органи не змогли забезпечити достатньо прозорий та об'єктивний конкурс до Верховного Суду. Саме через них туди потрапило півсотні недоброчесних, які продовжують приймати та покривати несправедливі рішення.



Об'єктивний конкурс до Верховного Суду не змогли забезпечити / Фото khpg.org

Судді ВАКС не побоялися покарати топових чиновників

Поновлення Царевич вкотре показує, що судова система не здатна сама себе очистити і що ми маємо залучити агентів змін – міжнародних експертів, які не мають родинних зв'язків з українськими суддями чи політичних боргів.

Відповідний механізм уже допоміг створити гідний склад Вищого антикорупційного суду і судді ВАКС не бояться карати топових чиновників та колег за порушення закону.

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Вищий антикорупційний суд засудив уже 5 суддю за хабар. У 2016 році суддю Жовтневого районного суду Дніпра Вадима Галічого упіймали на вимаганні хабаря в 10 тисяч доларів. За ці гроші суддя обіцяв допомогти підсудному уникнути кримінальної відповідальності.

Що загрожує скандальному судді

У 2017 році Галічого звільнили з посади судді, наразі завдяки суддям ВАКС йому загрожує ще 3 роки та 6 місяців в'язниці. Також екссудді заборонили обіймати посади в:

адвокатурі;

суддівській системі:

органах правопорядку.

Його засуджено за обіцянку вплинути на поліцію у кримінальній справі, максимальна санкція за це – 5 років позбавлення волі. Тому 3,5 роки в'язниці цілком адекватне покарання у відповідному випадку.

Рішення ще може бути оскаржене до апеляційної палати ВАКС, але шанси на те, що його скасують – невисокі. Поки апеляція розглядатиме справу, суддя залишатиметься під вартою та не зможе втекти від правосуддя.



"Честь тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Тож преміюотримують судді Вищого Антикорупційного суду Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Віталій Крикливий, які ухвалили це рішення.

Судді раніше отримували відзнаку від Фундації DEJURE за те, що засудили суддю Анатолія Целуха до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посаду судді та в правоохоронних органах на строк 3 роки.

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Суддя Малиновського районного суду Одеси Целух, ймовірно, вимагав та отримав хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів за прискорення судового розгляду і ухвалення потрібного рішення у житловій суперечці щодо квартири. У квартирі судді знайшли ще 10 тисяч доларів і понад 2 тисячі євро.

Лауреатів Премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURЕ, яка стежить за перебігом судової реформи та бореться за очищення українських судів від недоброчесних.