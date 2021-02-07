Можуть постраждати села: у річках України підніметься рівень води

7 лютого 2021 , 16:29
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Джерело:

Державна служба з надзвичайних ситуацій

Через негоду у західних регіонах України 7– 8 лютого прогнозують підняття рівня води у річках. Найгірша ситуація буде на Закарпатті.

Паводки зійдуть з верхів'їв. Внаслідок негоди вода може підтопити дороги та села Закарпаття. Там рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Окрім того, від негоди може постраждати Волинська область. Там підніметься рівень води у річках басейну Прип'ятi.

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Рівень води може піднятися у таких річках:

  • у Латориці;
  • у Дністрі;
  • у річках басейну Прип'ятi;
  • у Тисі;
  • у Старій;
  • у Боржаві.

Які території можуть постраждати

  • Присадибні дiлянки у Ратнівському районі (Волинська область);
  • угіддя сіл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти, Малі Ком'яти (Закарпаття).
Зверніть увагу! У понеділок, 8 січня синоптики рекомендують українцям без потреби не виходити з дому. З Європи насувається циклон. Він принесе хуртовини та шквальні вітри. Дороги вкриє ожеледиця. Водіїв просять бути максимально обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.