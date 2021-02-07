Через негоду у західних регіонах України 7– 8 лютого прогнозують підняття рівня води у річках. Найгірша ситуація буде на Закарпатті.

Паводки зійдуть з верхів'їв. Внаслідок негоди вода може підтопити дороги та села Закарпаття. Там рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Окрім того, від негоди може постраждати Волинська область. Там підніметься рівень води у річках басейну Прип'ятi. Актуально Небезпечні пригоди лижників у Карпатах: один заблукав, інший травмувався – фото Рівень води може піднятися у таких річках: у Латориці;

у Дністрі;

у річках басейну Прип'ятi;

у Тисі;

у Старій;

у Боржаві. Які території можуть постраждати Присадибні дiлянки у Ратнівському районі (Волинська область); угіддя сіл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти, Малі Ком'яти (Закарпаття). Зверніть увагу! У понеділок, 8 січня синоптики рекомендують українцям без потреби не виходити з дому. З Європи насувається циклон. Він принесе хуртовини та шквальні вітри. Дороги вкриє ожеледиця. Водіїв просять бути максимально обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.