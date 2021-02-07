Можуть постраждати села: у річках України підніметься рівень води
Через негоду у західних регіонах України 7– 8 лютого прогнозують підняття рівня води у річках. Найгірша ситуація буде на Закарпатті.
Паводки зійдуть з верхів'їв. Внаслідок негоди вода може підтопити дороги та села Закарпаття. Там рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.
Окрім того, від негоди може постраждати Волинська область. Там підніметься рівень води у річках басейну Прип'ятi.
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Рівень води може піднятися у таких річках:
- у Латориці;
- у Дністрі;
- у річках басейну Прип'ятi;
- у Тисі;
- у Старій;
- у Боржаві.
Які території можуть постраждати
- Присадибні дiлянки у Ратнівському районі (Волинська область);
- угіддя сіл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти, Малі Ком'яти (Закарпаття).
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