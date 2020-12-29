Політичне життя України має багато інформаційних приводів. Проте екперти переконані, усі скандали та непорозуміння спричинили серйозні репутаційні втрати.

Водночас відомі політичні особи самі створюють меми, веселі або безглузді. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Деякі експерти вважають, що відповідні дописи можуть бути як "підколюванням", так і політичними технологіями. Зокрема, таємничого Саріка з офіційної сторінки президента шукали майже усією країною.

У соцмережах переважно вважають відповідні дописи політиків недолугими, а фахівці не можуть дійти щодо згоди – варіантів безліч.

Так вони "олюднили" свій образ, показали, що вони такі ж. Однак забули, що публічна особа несе публічну відповідальність за свої дії,

– сказав політичний експерт Олег Саакян.

Водночас фахівець Микола Давидюк зауважив, що не варто вважати за дурнів людей, які керують інформаційними потоками усієї країни.

"Я не вірю у 10 випадковостей підряд. Це просто меседж один одному, що непублічне може стати публічним", – додав він.

Технологія у пісні та самоіронія

Політичні технології – так можна сказати про пісню Олега Ляшка, якому так і не вдалося повернутися у парламент. Фахівці називають її "хепінінгом" – грою на емоціях.



У пісні Олега Ляшка також присутні політтехнології / Скриншот з відео

Можна пригадати й так званий самвидав київського міського голови Віталія Кличка. Усі відповідні вірусні вислови мера Києва тепер оформлено у невеличку книгу. Експерти зазначили, що це досить успішний кейс його команди інформаційників.

"Перли Кличка – це спроба відіграти, потролити імідж самого себе, що бути над сутичкою", – вважає політичний експерт Микола Давидюк.

Власне Віталій Кличко зазначав, що має усі підстави, щоб випустити другу серію книги і збільшити кількість сторінок.



Зміну іміджу можуть використати як політтехнологію / Колаж 24 каналу

Зміна іміджу

Традиційно, привертають до себе увагу політики "старої гвардії". Петро Порошенко, п'ятий президент, добряче схуд, а Юлія Тимошенко, яка давно вже замінила косу на біле волосся, знову здивувала свій електорат зміною стилю.

Звісно, коли жінка змінює зачіску, це вказує на певні зміни у житті. Так само будь-який політик змінює свій імідж у відповідні періоди,

– зазначив Саакян.

За його словами, це може бути використано як технологія привернення уваги.

Наслідки політичних технологій

Проте експерти переконані, що це не завжди на користь. Крім того, у будь-якому випадку це – окозамилювання, яким у часи інтернету складно не скористатися. Так аудиторію ніби веселять, але відвертають увагу від реально важливих речей.

"Ми обговорювали скандали – це була "кольчуга", масштаб. А сьогодні так і хочеться сказати: "Яка країна, такі й теракти". Оце мене реально лякає", – розповів політичний експерт Олександр Антонюк.

Він підсумував, що виклики перед країною глобальні, а загально національний дискурс вже перейшов на рівень розмов на кухні.