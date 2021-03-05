Чи можуть Коломойського екстрадувати до США і до чого тут подвійне громадянство

Джерело:24 канал
Після санкцій США проти Ігоря Коломойського виникло питання – чи можуть екстрадувати українського олігарха. Фахівці кажуть, що рішення Ради нацбезпеки та оборони про подвійне громадянство ввели в дію "не спроста".
Про це сказав ексдепутат Сергій Лещенко у прямому ефірі. І додав, що з одного боку – ми не видаємо своїх громадян. З іншого – у Коломойського є кілька громадянств, зокрема Кіпру, Ізраїлю.
Зверніть увагу Коломойського вже не треба боятись, – Лещенко
"Я думаю, що рішення Ради нацбезпеки та оборони про подвійне громадянство може якось дотично і стосуватися Коломойського. Це все не спроста", – вважає Лещенко.Довідка. Рада національної безпеки і оборони розглянула питання подвійного громадянства для українців. Президент Володимир Зеленський ввів рішення РНБО у дію, підписавши відповідний указ 4 березня.
Він пояснив, що в якийсь момент це питання може бути актуальним. Поки що це не так. І ось чому:
Чи можуть видати Коломойського США: дивіться відео 24 каналу
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу