Чи можуть Коломойського екстрадувати до США і до чого тут подвійне громадянство
Після санкцій США проти Ігоря Коломойського виникло питання – чи можуть екстрадувати українського олігарха. Фахівці кажуть, що рішення Ради нацбезпеки та оборони про подвійне громадянство ввели в дію "не спроста".
Джерело:24 канал
Про це сказав ексдепутат Сергій Лещенко у прямому ефірі. І додав, що з одного боку – ми не видаємо своїх громадян. З іншого – у Коломойського є кілька громадянств, зокрема Кіпру, Ізраїлю.
Зверніть увагу Коломойського вже не треба боятись, – Лещенко
"Я думаю, що рішення Ради нацбезпеки та оборони про подвійне громадянство може якось дотично і стосуватися Коломойського. Це все не спроста", – вважає Лещенко.
Він пояснив, що в якийсь момент це питання може бути актуальним. Поки що це не так. І ось чому:
- перше – ми маємо лише санкції проти Коломойського;
- друге – є 3 позови міністерства юстиції США проти власності олігарха;
- третє – поки немає кримінального обвинувачення.
Чи можуть видати Коломойського США: дивіться відео 24 каналу
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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