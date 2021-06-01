Можуть бути "сюрпризи" з іншої сторони, – Зеленський натякнув про небезпеку з боку Білорусі

Є багато військових варіантів, до яких може вдатись Росія. Зокрема, морські операції. Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що можуть навіть бути "сюрпризи" з іншої сторони, натякаючи на Білорусь.

Азово-Чорноморські регіони блокують російські кораблі. Тому Україна занепокоєна цим. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Президент нагадав, що може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, влада розуміє це.

"Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", – сказав Зеленський.

Можуть бути "сюрпризи"

Але можуть бути, скажімо так, "сюрпризи" з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду,

– продовжив президент.

Зеленський відзначив можливий серйозний вплив Росії на Білорусь та контроль над білоруськими збройними силами. Відтак ризики існують, за словами глави держави, і зі сторони Мінська. Політик зауважив, що Україна не знає деталей договору про створення Союзної держави.

Зеленський про коридор до Криму

Президент сказав, якщо Росія намагатиметься зробити коридор до окупованого Криму, то заховати це за так званим "громадянським конфліктом" агресор не зможе. Так, Зеленський наголосив, що це буде відкрита повномасштабна війна.

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