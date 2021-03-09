Можу зустрітися з кожним окремо, – Зеленський про "нормандську четвірку"

Володимир Зеленський не виключає варіант, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" можуть постійно відтерміновувати. У такому випадку Зеленський має намір окремо зустрітися з очільниками Німеччини, Франції і Росії.

Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" Зеленський наголосив, що нормандську зустріч готують у будь-якому випадку.

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Не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з лідерів нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, "гора не идет к Магомету", нічого страшного, я зустрінусь з кожним окремо,

– заявив президент.

Зеленський зауважив: постійно відтерміновувати розв'язання цього важливого питання не вийде.

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