Чи можна повністю замінити м'ясо рослинною їжею?

До мене часто надходять запитання – чим можна замінити червоне м'ясо і м'ясні продукти?

Джерело: фейсбук Світлани Фус

Пов'язано це з тим, що все більше наукових досліджень говорять про те, що надлишок його може бути шкідливим. На жаль, щоденне вживання м'ясних напівфабрикатів – ковбас, сосисок, шинки, готових котлет, дійсно істотно підвищує шанс розвитку раку, діабету і хвороб серця.

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Чому не варто повністю виключати м'ясо з раціону?

Однак червоне м'ясо корисне, тому що містить безліч поживних речовин, важливих для організму людини.

Це і повноцінний білок і вітаміни групи B, і мінерали (залізо, цинк, фосфор). Саме м'ясо – важливе джерело заліза, тому прибирати його з харчування не потрібно

Одним з хороших джерел рослинного білка є чорна квасоля. Вона багата важливими амінокислотами, насичена клітковиною. Вважається найбільш корисною серед бобових культур.

В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки. Перед тим як варити, її рекомендують замочити на 10-12 годин в підкисленою воді. Тим самим знижується кількість фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню деяких мінералів – кальцію, заліза, цинку.

Нагадую, що можна перебудувати і розширити свій раціон на користь рослинних білків. Збільшити в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів і бобових можливо і, не виключаючи м'ясо, просто зменшити його споживання.



Порівнюємо поживну цінність яловичини та квасолі / Джерело фейсбук Світлани Фус