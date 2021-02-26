Можна оскаржити, є ЄСПЛ, – Разумков про вирок Стерненку

26 лютого 2021 , 14:06
Читать новость на русском

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Дмитро Разумков не коментує судове рішення щодо активіста Сергія Стерненка. Однак спікер Верховної Ради нагадав: якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.

Про це голова парламенту розповів на брифінгу у Вінниці 26 лютого.

Читайте також Нема позиції: у "Слузі народу" пояснили, чому не коментують вирок Стерненку

Разумков про вирок Стерненку

Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду,
– зазначив він.

Спікер Ради нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.

Однак додав: якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також в Європейському суді з прав людини.

Що відомо про вирок Стерненку


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу