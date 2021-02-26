Можна оскаржити, є ЄСПЛ, – Разумков про вирок Стерненку

Дмитро Разумков не коментує судове рішення щодо активіста Сергія Стерненка. Однак спікер Верховної Ради нагадав: якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.

Про це голова парламенту розповів на брифінгу у Вінниці 26 лютого.

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Разумков про вирок Стерненку

Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду,

– зазначив він.

Спікер Ради нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.

Однак додав: якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також в Європейському суді з прав людини.

Що відомо про вирок Стерненку

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення за начебто викрадення людини заради 300 гривень.

Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.

Активіст називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту планує оскаржувати рішення в апеляційному суді.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу