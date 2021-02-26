Можна оскаржити, є ЄСПЛ, – Разумков про вирок Стерненку

Джерело:Інтерфакс-Україна
Дмитро Разумков не коментує судове рішення щодо активіста Сергія Стерненка. Однак спікер Верховної Ради нагадав: якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.
Про це голова парламенту розповів на брифінгу у Вінниці 26 лютого.
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Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду,
– зазначив він.
Спікер Ради нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.
Однак додав: якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також в Європейському суді з прав людини.