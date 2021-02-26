Можна оскаржити, є ЄСПЛ, – Разумков про вирок Стерненку
Дмитро Разумков не коментує судове рішення щодо активіста Сергія Стерненка. Однак спікер Верховної Ради нагадав: якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це голова парламенту розповів на брифінгу у Вінниці 26 лютого.
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Разумков про вирок Стерненку
Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду,
– зазначив він.
Спікер Ради нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.
Однак додав: якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також в Європейському суді з прав людини.
Що відомо про вирок Стерненку
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення за начебто викрадення людини заради 300 гривень.
- Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.
- Активіст називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту планує оскаржувати рішення в апеляційному суді.
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