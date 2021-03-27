Можна оскаржити: експерти пояснюють нюанси вимоги носити маску на вулиці

Нещодавно Кабмін заборонив усім жителям червоної зони карантину в Україні перебувати без масок на вулицях. Експерти таке рішення називають недоцільним.

Розповідаємо про те, де відтепер українцям потрібно носити маски та чи будуть штрафувати тих, хто цього не робить.

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На вулиці концентрація вірусу менша

Експерти зазначають, що рішення МОЗ про необхідність носити маски на вулиці трохи недоцільне. Так, кандидат медичних наук Борис Донськой заявив, що носіння маски є доречним, коли неможливо уникнути тісного перебування з іншими людьми. Як він заявив, якщо особа перебуває на свіжому повітрі за кілька метрів він іншої, то ризики передачі вірусу є дуже низькими.

На свіжому повітрі концентрація вірусу знижується з кожним метром. Однак все залежить від того, яку кількість часточок розповсюджує хворий. Як на мене, це правило не дуже раціональне, бо якщо між людьми на відкритому повітрі декілька метрів і вони ні до кого не наближаються, то шанси передачі вірусу малоймовірні,

– заявив науковець.

Чи можуть оштрафувати

В поліції ж зазначили, що штрафувати людей за відсутність масок не будуть. Поліцейські лише будуть роз'яснювати людям необхідність одягнути маску, а от вже в тому разі, якщо людина відмовиться – її чекає штраф.

Володимир Місечко, адвокат, керуючий партнер АО "Місечко та Партнери", каже, що, фактично, Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 вже містила заборону щодо перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Але відтер, така заборона буде стосуватись і місць загального користування.

Нагадаємо, що за перебування в громадських місцях без масок українцям загрожують штрафи від 179 до 255 гривень.

Працівники Національної поліції мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на місці вчинення такого правопорушення, за допомогою безготівкових платіжних пристроїв,

– каже Місечко.

Олександр Вишневий, адвокат адвокатського об'єднання "Вишневий і Партнери", зазначив, що притягнення осіб до відповідальності за порушення правил карантину є законним, оскільки це – адміністративне правопорушення. Складений поліцією протокол передається до місцевого суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення, після чого суд вирішує питання щодо вини особи.

Якщо суд першої інстанції визнав вас порушником правил карантину і ви з цим не погоджуєтесь, то ви можете оскаржити таке рішення до суду апеляційної інстанції. Сам же протокол про адміністративне правопорушення не є рішенням суб'єкта владних повноважень, а тому не підлягає самостійному оскарженню,

– пояснив Вишневий.

Як оскаржити штрафи

Вишневий додав, коли щодо вас будуть складати матеріали про адміністративне правопорушення – вам спершу слід визначитись із самим собою: чи порушували ви правила карантину чи ні. В більшості випадків люди порушують правила, і коли щодо них складають протоколи, продовжують вважають свою позицію правильною.

Якщо ви дійсно не є порушником правил карантину це слід доводити в суді під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Так, зокрема, під час розгляду справи в суді, ви можете підтвердити свою невинуватість шляхом допиту свідків, які підтвердять, що ви дійсно перебували у масці, і не порушували правила карантину. Також, ви можете надати відео або фото матеріали на підтвердження своєї невинуватості,

– говорить адвокат.

Він пояснив, що безпосередньо при складанні матеріалів про адміністративні правопорушення працівниками поліції, ви можете висловити письмово свої зауваження в графі "зауваження до протоколу", і написати, що ви не згодні зі складенням щодо вас адміністративних матеріалів.

Володимир Місечко говорить, що постанова по справі про адміністративного правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення в суд

Втім, останнім часом суди все частіше повертають на доопрацювання або закривають справи про порушення правил карантину через відсутність складу правопорушення.

Що заборонив Кабмін

У постанові уряду від 22 березня сказано, що є заборона на "перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно."

Відповідно до закону про благоустрій, до зон загального користування належать парки, сквери, майдани, дороги, вулиці, пляжі, кладовища, підземні переходи, зупинки громадського транспорту.

Втім, трохи згодом в Міністерстві охорони здоров’я дали детальне роз’яснення та дозволили перебувати у скверах та парках без масок.

Де обов'язково носити маску у червоній зоні:

у закладах охорони здоров'я та освіти,

підземних переходах,

зупинках громадського транспорту,

інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр.

Загалом, в МОЗ кажуть, що вимога носити маски стосується тих громадських місць у "червоних зонах" лише у тому разі, якщо не можна дотриматися соціальної дистанції.