Можна буде чекати багато скарг від депутатів, – аналітик про сенсорну кнопку у Раді

У Верховній Раді з 2 березня 2021 року депутати використовуватимуть сенсорні кнопки для голосування, щоб унеможливити кнопкодавство. Однак через це від нардепів можна буде очікувати багато скарг.

Парламентський аналітик руху ЧЕСНО Дмитро Черетун припустив, що депутати скаржитимуться на незручність під час голосування або технічні неполадки. Однак він зазначив, що наразі це є найефективнішим способом уникнути кнопкодавства.

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На думку Черетуна, таке нововведення у парламенті є знаковим для суспільства. Як він зазначив, несподівано, що це ініціював спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Цікаво спостерігати за метаморфозами Разумкова, який ще понад рік тому стверджував, що така кнопка є неефективною і жодної користі від неї немає,

– наголосив він.

Як зазначив аналітик, представники руху ЧЕСНО протягом тривалого часу закликали керівництво Верховної Ради під'єднати цю кнопку до системи голосування, однак результату не було.

Хто найчастіше голосував замість колег

За словами Черетуна, з 2012 року абсолютним "рекордсменом з кнопкодавства" є Антон Яценко, який робив це понад 130 разів. Як він зазначив, особливо це було помітно під час 8 скликання парламенту.

Антон Яценко – український політик, народний депутат 6, 7 та 8 скликань парламенту. Він причетний до низки корупційних схем. Зокрема, Яценко є фігурантом 2 кримінальних справ через розслідування однієї з програм.

Як заявив аналітик, часто голосував за себе та колег й нардеп Андрій Іванчук, який є представником групи "Довіра". Зокрема, його спіймали на кнопкодавстві у листопаді 2020 року.

У Верховній Раді голосуватимуть за допомогою сенсорної кнопки: дивіться відео

Сенсорна кнопка для голосування у Раді: коротко