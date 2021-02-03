Можливо, Медведчуку пощастило, що в нього відібрали канали, – ексдепутат Держдуми

В Україна ввели санкції проти каналів так званої "групи Медведчука" – "112 Україна", ZIK та Newsone. Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов припустив, що українському політику й бізнесмену могло навіть пощастити через ухвалення такого рішення.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Він зауважив, що не розуміє, для чого Медведчук придбав 3 різні телеканали, які зрештою почали транслювати інформацію на одну й ту саму аудиторію. При цьому не збільшуючи охоплення, але потроюючи витрати.

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"Можливо, Медведчуку пощастило, що в нього відібрали ці телеканали", – відзначив Ілля Пономарьов.

Пропаганду давно треба було вимкнути, – Пономарьов

Колишній російський депутат вважає, що на війні потрібні діяти, як на війні. Відтак російську пропаганду давно потрібно було вимкнути в Україні. Однак додав зауваження, як це юридично зроблено.

Адже важливо не створювати непотрібних прецедентів, які потім можуть бути використані іншими людьми й в інших інтересах. Втім те, що було зроблено, наразі важливіше, ніж те, в який спосіб,

– прокоментував він.

На питання "Чи відреагує якось Путін, щоб врятувати свого кума – Медведчука?", Ілля Пономарьов відповів, що втручання Росії в це є малоймовірним.

За його словами, навряд чи з Кремля йде такий так званий мікроменеджмент. Тому що спосіб керування – це узгодження спільних політичних ліній. А те, в який спосіб це реалізовується, є завданням самого Медведчука.

"Тобто, він сам визначає, як в Україні все розтасувати і виконати ті обіцянки, які він зрештою дає в Кремлі", – пояснив ексдепутат Держдуми.

Що відомо про санкції РНБО щодо низки каналів

РНБО 2 лютого 2021 року запровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.

На закриття телеканалів вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.



Що передбачають санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу