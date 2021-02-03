Можливо, Медведчуку пощастило, що в нього відібрали канали, – ексдепутат Держдуми
В Україна ввели санкції проти каналів так званої "групи Медведчука" – "112 Україна", ZIK та Newsone. Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов припустив, що українському політику й бізнесмену могло навіть пощастити через ухвалення такого рішення.
Джерело: "Що це було" на 24 каналі
Він зауважив, що не розуміє, для чого Медведчук придбав 3 різні телеканали, які зрештою почали транслювати інформацію на одну й ту саму аудиторію. При цьому не збільшуючи охоплення, але потроюючи витрати.
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"Можливо, Медведчуку пощастило, що в нього відібрали ці телеканали", – відзначив Ілля Пономарьов.
Пропаганду давно треба було вимкнути, – Пономарьов
Колишній російський депутат вважає, що на війні потрібні діяти, як на війні. Відтак російську пропаганду давно потрібно було вимкнути в Україні. Однак додав зауваження, як це юридично зроблено.
Адже важливо не створювати непотрібних прецедентів, які потім можуть бути використані іншими людьми й в інших інтересах. Втім те, що було зроблено, наразі важливіше, ніж те, в який спосіб,
– прокоментував він.
На питання "Чи відреагує якось Путін, щоб врятувати свого кума – Медведчука?", Ілля Пономарьов відповів, що втручання Росії в це є малоймовірним.
За його словами, навряд чи з Кремля йде такий так званий мікроменеджмент. Тому що спосіб керування – це узгодження спільних політичних ліній. А те, в який спосіб це реалізовується, є завданням самого Медведчука.
"Тобто, він сам визначає, як в Україні все розтасувати і виконати ті обіцянки, які він зрештою дає в Кремлі", – пояснив ексдепутат Держдуми.
Що відомо про санкції РНБО щодо низки каналів
- РНБО 2 лютого 2021 року запровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.
- Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- На закриття телеканалів вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.
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