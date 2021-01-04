Гендиректор КМІС Володимир Паніотто заявив, що українці не готові до проведення нового Майдану. При цьому він зазначив, що зараз готовність до акцій протесту в Україні нижча ніж у грудні 2019 року.

Українці не готові до протестів

57% українців відмовляються брати участь в акціях протесту. У 2019 році таких людей було 49%. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив у інтерв'ю "РБК-Україні".

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У несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові брати участь менш ніж 2% населення.

"Але соціологи не передбачили ні Майдану 2004 року, ні 2013 року", – наголосив Паніотто.

Він додав, що показники того, що люди готові вийти з протестами на захист своїх прав, перед Євромайданом у 2013 році було вдвічі меншими ніж під час Майдану у 2004 році.

Ми не запитуємо людей, чи вони готові виступити, якщо влада накаже силовикам звіряче побити студентів і переслідувати їх до Михайлівського монастиря,

– наголосив гендиректор КМІС.

Соціолог пояснив, що для початку Майдану "має бути визначений спусковий гачок".

"Звичайно, навіть якщо 1% населення чимось незадоволений, то при гарній організації можна влаштувати хороший Майдан. Наприклад, як зараз, мінімайдани", – підкреслив Паніотто.

Гендиректор КМІС заявив, що можливості таких масштабних акцій протесту, які були у 2004 або 2013 роках, він наразі не бачить.