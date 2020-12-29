Чи можливий обмін полоненими та відкриття КПВВ на Донбасі ще у 2020: відповідь Резнікова
Засідання Тристоронної контактної групи 16 грудня було останнім у 2020 році. Проте віцепрем'єр Олексій Резніков не відкидає, що в режимі відеоконференції можна ще попрацювати. Як наслідок – домовитись про відкриття КПВВ на Донбасі та новорічний обмін полоненими.
ТКГ має зібратись вже у січні 2021 року
Ймовірно, що на наступне засідання ТКГ збереться у середині січні 2021 року. Про це віцепрем'єр – міністр з реінтеграції розповів в інтерв'ю ТСН.
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Незважаючи на те, що графік складений, Резніков не відкидає, що в онлайн-режимі може продовжити роботу, як мінімум, гуманітарна група. У такому разі вдалось би завершити перемовини про розблокування пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" та "Щастя".
Відкриття КПВВ – питання політичної волі
Це дозволить людям відвідати близьких на окупованих територіях бодай на свята. Ще одне важливе питання – обмін полоненими.
Це питання політичної волі. І заради такого зробити додаткове включення гуманітарної групи, а потім на 15 хвилин зробити ще одне засідання ТКГ з точки зору підключення всіх, поставити крапку і сказати: ми відкриваємо КПВВ, робимо звільнення,
– наголосив Резніков.
За словами урядовця, це може відбутись, проте такий розвиток подій віцепрем'єр назвав радше дивом.
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