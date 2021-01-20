Чи можливе пом'якшення карантину з 25 січня: що кажуть у Раді
В українському парламенті вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні дещо стабілізувалась. На думку голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, це дозволяє піти на пом'якшення карантинних обмежень після локдауну – з 25 січня.
Україна повернеться до адаптивного карантину
Саме введення жорсткого карантину на свята дозволило призупинити темпи поширення COVID-19 Про це Радуцький повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Під час спілкування з міністром охорони здоров'я, міністр запевнив нас, що 24 січня посилення заходи будуть закінчені і Україна повернеться до адаптивного карантину. Сьогоднішня статистика дозволяє сподіватися, що так воно і буде,
– заявив Радуцький.
Про скасування карантину наразі не мовиться
Незважаючи на позитивну статистику, про повне скасування карантину не мовиться. Адже досі дуже високі показники госпіталізованих та тих, у кого недуга протікає у важкій формі.
На жаль, ця статистика не змінюється вже близько 2 – 3 місяців. Ми маємо щодня близько 2 тисяч госпіталізованих. А це важкі хворі,
– зауважив нардеп.
Карантин в Україні можуть продовжити до 31 березня
Раніше глава уряд Денис Шмигаль повідомив, що локдаун після 24 січня продовжувати не будуть. А Україна повернеться до норм адаптивного карантину. За попередніми прогнозами, карантин, який поки що має тривати до 28 лютого, продовжать до кінця березня.
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