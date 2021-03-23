Наразі ситуація з COVID-19 у Вінниці – важка, інфікування більше, ніж випадків одужання. В області мають намір розгортати нові ліжкомісця з кисневими точками, водночас – готуються й до екстренних ситуацій.

В області вже розгорнули 3 444 ліжка, понад 90% з них забезпечені киснем. Про це розповіла перша заступниця голови Вінницької обласної державної адміністрації Наталія Заболотна.

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Показник щодо завантаженості ліжок складає 76,5%, вільними залишається 810 ліжок, повідомила заступниця голови ОДА Вінниці.

Ситуація напружена. ОДА ініціювала, а обласною радою прийнято рішення про виділення додаткових коштів, які дозволять розгортати і продовжувати роботу щодо розгортання ліжок з підведеним киснем,

– зазначила Заболотна.

Чи вистачає медперсоналу

Наразі на Вінниччині, за словами Наталії Заболотної, вистачає медперсоналу. Додаткові ліжка не можуть бути включені без наявності медичних бригад, які працюватимуть і обслуговуватимуть пацієнтів у лікарнях, додала вона.

"Ми розуміємо, що можливе екстрене розгортання ліжок, тому в області складено список резерву лікарів, яких можуть скликати у випадку екстреної ситуації", – наголосила перша заступниця голови ОДА Вінниці.

Водночас вона зауважила, що у місті продовжує збільшуватись кількість випадків інфікування коронавірусом та госпіталізації серед осіб молодшого віку.

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Окрім того, Наталія Заболотна повідомила, що видали розпорядження до керівників громад – щоб аналізуючи ситуацію з COVID-19 місцева влада приймала рішення щодо необхідності додаткових обмежень.

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