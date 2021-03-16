Важко уявити коаліцію з такими людьми, – нардепка про опозицію у Верховній Раді

Джерело:24 канал
У Верховній Раді заговорили про створення коаліції між фракціями "Слуга народу", "Голосу" та "Батьківщини". Однак ці політсили є в опозиції, тому їх єдність уявити важко.
Таку думку висловила депутатка з "Голосу" Олександра Устінова. Вона зазначила, що у фракції ніколи не обговорювали питання коаліції.
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Вона підкреслила, що "Голос" наразі перебуває в опозиції та не підтримує певні дії "Слуг народу". Зокрема, мовиться про такі рішення фракції:
Мені важко з такими людьми навіть уявити коаліцію. Чи готова до цього "Батьківщина" – я не знаю,
– заявила народна депутатка.
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