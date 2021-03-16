Важко уявити коаліцію з такими людьми, – нардепка про опозицію у Верховній Раді
У Верховній Раді заговорили про створення коаліції між фракціями "Слуга народу", "Голосу" та "Батьківщини". Однак ці політсили є в опозиції, тому їх єдність уявити важко.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила депутатка з "Голосу" Олександра Устінова. Вона зазначила, що у фракції ніколи не обговорювали питання коаліції.
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Опозиція "Слуги народу"
Вона підкреслила, що "Голос" наразі перебуває в опозиції та не підтримує певні дії "Слуг народу". Зокрема, мовиться про такі рішення фракції:
- призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета. Вона наголосила на факті кнопкодавства під час голосування за його призначення;
- також Устінова підкреслила скандал навколо справи Олега Татарова;
- за її словами, також у фракції "Голос" не підтримують рішення очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової щодо ув'язнення активіста Сергія Стерненка.
Мені важко з такими людьми навіть уявити коаліцію. Чи готова до цього "Батьківщина" – я не знаю,
– заявила народна депутатка.
Коаліція у Верховній Раді: коротко
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з "Батьківщиною". Він зазначив, що в теорії існує проєкт, у якому коаліцію складатимуть 320 нардепів.
- Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники "Слуги народу" періодично ведуть переговори стосовно коаліції.
- Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що створення коаліції не обговорюють, однак співпраця існує.
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