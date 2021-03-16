У Верховній Раді заговорили про створення коаліції між фракціями "Слуга народу", "Голосу" та "Батьківщини". Однак ці політсили є в опозиції, тому їх єдність уявити важко.

Таку думку висловила депутатка з "Голосу" Олександра Устінова. Вона зазначила, що у фракції ніколи не обговорювали питання коаліції.

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Опозиція "Слуги народу"

Вона підкреслила, що "Голос" наразі перебуває в опозиції та не підтримує певні дії "Слуг народу". Зокрема, мовиться про такі рішення фракції:

Мені важко з такими людьми навіть уявити коаліцію. Чи готова до цього "Батьківщина" – я не знаю,

– заявила народна депутатка.

Коаліція у Верховній Раді: коротко

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