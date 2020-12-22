Чи може Вітренко замінити Шмигаля: експерт назвав умови
Чергова кадрова ротація в Кабінеті Міністрів України – на позицію виконувача обов'язків міністра енергетики Кабмін призначив Юрія Вітренка. Втім, навколо цього кадрового рішення вирує чимало пліток. Зокрема і про те, що він може невдовзі замінити на посаді прем'єра Дениса Шмигаля.
Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Юрій Дощатов. Також він розповів, чому був розкол у "Слузі народу" під час голосування.
До теми Кандидатуру Вітренка просуває Офіс Президента, а не Коломойський, – Фесенко
Чи є шанс замінити Шмигаля
За його словами, станом на зараз в керівництво Міненерго дуже важко внести негатив, бо його якість за останні роки була досить низькою. А призначення Вітренка виконуючим обов'язків журналіст розглядає винятково як "трамплін для наступних призначень у Верховній Раді і його призначення вже першим віцепрем'єр-мінстром".
Раніше також піднімалось питання про прем'єрство Вітренка. Але це в контексті загальної теми, а не обговорення. Але його майбутнє прем'єрство – цілком можливе,
– припустив журналіст.
Він також назвав головні умови, щоб це сталося і у Вітренка був шанс стати виконувачем обов'язків прем'єр-міністра:
- якщо Вітренко протягом року не покаже жодного негативу;
- якщо локдаун у січні не приведе до бажаних результатів;
- якщо уряд піде у відставку.
Чому нардепи не схотіли підтримати одразу пана Вітренка
Загалом були 2 причини, чому народні обранці не захотіли спершу підтримати кандидатуру Вітренка на цей пост, зокрема:
- його можливий зв'язок з Коломойським;
- виплата йому премій на загальну суму приблизно 6 мільярдів доларів.
Що цьому передувало
- За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.
- Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.
Дивіться відео: журналіст розповів, чи може Вітренко замінити Шмигаля
Поділитися новиною