Чергова кадрова ротація в Кабінеті Міністрів України – на позицію виконувача обов'язків міністра енергетики Кабмін призначив Юрія Вітренка. Втім, навколо цього кадрового рішення вирує чимало пліток. Зокрема і про те, що він може невдовзі замінити на посаді прем'єра Дениса Шмигаля.

Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Юрій Дощатов. Також він розповів, чому був розкол у "Слузі народу" під час голосування.

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Чи є шанс замінити Шмигаля

За його словами, станом на зараз в керівництво Міненерго дуже важко внести негатив, бо його якість за останні роки була досить низькою. А призначення Вітренка виконуючим обов'язків журналіст розглядає винятково як "трамплін для наступних призначень у Верховній Раді і його призначення вже першим віцепрем'єр-мінстром".

Раніше також піднімалось питання про прем'єрство Вітренка. Але це в контексті загальної теми, а не обговорення. Але його майбутнє прем'єрство – цілком можливе,

– припустив журналіст.

Він також назвав головні умови, щоб це сталося і у Вітренка був шанс стати виконувачем обов'язків прем'єр-міністра:

якщо Вітренко протягом року не покаже жодного негативу;

якщо локдаун у січні не приведе до бажаних результатів;

якщо уряд піде у відставку.

Чому нардепи не схотіли підтримати одразу пана Вітренка

Загалом були 2 причини, чому народні обранці не захотіли спершу підтримати кандидатуру Вітренка на цей пост, зокрема:

його можливий зв'язок з Коломойським; виплата йому премій на загальну суму приблизно 6 мільярдів доларів.

Що цьому передувало

За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.

Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.

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