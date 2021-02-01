Чи може Україна повернути ядерний статус: відповідь Зеленського

1 лютого 2021 , 12:35
Читать новость на русском

На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. Річ у тім, що потрібно дотримуватись демократичних цінностей.

Джерело: Офіс Президента

Кращого шляху, ніж демократія, немає. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Axios, що виходить на HBO.

Читайте також Ніхто не мав права публікувати це, – Зеленський про розмову з Трампом

Що каже Зеленський

Президент наголосив, що ми повинні йти за світовим законом та залишатись людьми.

З усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом,
– додав глава держави.

Однак Зеленський наголосив, що вважає невиконання Будапештського меморандуму зрадою стосовно України. Президент заявив, що якби в України була ядерна зброя, то вторгнення Росії не було б.

Коли Україна втратила ядерний статус

  • Україна відмовилась від ядерного статусу 5 грудня 1994 року.
  • Тоді Україна, США, Росія та Велика Британія підписали Будапештський меморандум. Відповідно до угоди, країни обіцяли надати гарантії суверенітету та безпеки Україні.
  • До слова, питання щодо думки українців про Будапештський меморандум було у президентському опитуванні під час місцевих виборів.
  • Понад 74% українців підтримали право держави на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.