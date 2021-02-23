Може торкнутись кожного, – Антоненко про вирок Стерненку

Це може торкнутись будь-кого: патріота чи звичайного громадянина. Про це підозрюваний у справі вбивства Павла Шеремета Андрій Антоненко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як відреагував Антоненко

Військовий порівняв справу із тенденціями "Сталінщини".

Ми – не Росія і не Білорусь поки що. Я дуже не хочу, щоб це відбулося,

– наголосив військовий.

Крім того, Антоненко заявив про загрозу його життю. Ветеран наголосив, що люди, які "закрутили" ці справи, не намагаються визнати своїх помилок.

"Їхні рішення геть неадекватні та не піддаються ніякій логіці. Якщо я вже – в ув’язненні, і відбувається ця справа, якщо заґратовують Сергія Стерненка, якщо відбувається ще купа справ, то ми розуміємо, що ці люди здатні на будь-що", – додав Антоненко.

Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Його звинувачують у вбивстві Шеремета. Хоча раніше оприлюднили плівки, що свідчать про " білоруській слід " у справі, запобіжний захід ветерану не пом'якшили.

Що сказав Антоненко, дивіться відео:

Вирок Стерненку: що відомо

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 роки в'язниці з конфіскацією половини майна.

Все через нібито викрадення Сергія Щербіча. Стерненко буцімто хотів заволодіти його грошима – 300 гривнями.

Сам активіст наголосив, що справа – політизована, бо вона базується лише на свідченнях Щербіча.

Стерненко зауважив, що подаватиме на апеляцію.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу