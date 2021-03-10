Бойовики на Донбасі не пускають фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії до ядерних об'єктів на окупованій території. Це, за словами Леоніда Кравчука, може стати справжньою трагедією.

Колосальною проблемою тимчасово окупованого Донбасу є радіоактивні відходи. Про це лідер Тристоронньої групи заявив в ефірі телеканалу.

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"На території ОРДЛО є шахти, в яких за радянських часів проводилися ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, що може стати великою трагедією для регіону", – сказав Кравчук.

Росія не сприяє вирішенню проблеми

Політик підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала відправити фахівців МАГАТЕ на Донбас для аналізу стану ядерних об'єктів і надання варіантів вирішення питання.

Я кілька разів щодо цього звертався до Росії. Вони відповідають: "Це не наша справа, розмовляйте з ОРДЛО". А МАГАТЕ каже: "Ми таких країн не знаємо",

– розповів лідер делегації в ТКГ.

Він пояснив, що МАГАТЕ не може вести перемовини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права.

Що відомо про ядерні об'єкти на окупованому Донбасі

Таких об'єктів є щонайменше 3:

шахта "Юнком" у місті Бунге;

медичний заклад у Луганську;

дослідницький апарат у Донецьку.

Небезпека виникла тоді, коли окупаційна адміністрація в Донецьку припинила відкачувати воду з об'єкта "Кліваж" на шахті "Юнком". Через це радіація проникає до питної води.