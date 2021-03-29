Чи може Росія відкрито напасти на Україну найближчим часом: думка Хомчака

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають усі варіанти розв'язання конфлікту на Донбасі. Росія несе загрозу нападу і це не припинялося від 2014 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак зазначає: Росія не відмовилася від своїх планів вести війну з Україною. Поки вона діє руками бойовиків, існує загроза нападу.

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Чи може напад статися найближчим часом

Хомчак зазначає: загрози, що прямо завтра ми прокинемося, а Росія повномасштабно і відкрито напала – наразі немає. Однак це не означає, що загрози нападу взагалі немає. Йдеться саме про найближчі терміни.

Сьогодні Генеральний штаб оцінює обстановку так, що завтра її не буде. Для того мають бути відповідні чинники, відповідні дії мають відбутися з боку Росії. Ми сьогодні не бачимо тих чинників, які б мали відбутися,

– розповів Хомчак в інтерв'ю.

Існує загроза з тієї причини, що Росія не відмовилася від своїх планів від 2014 року. Якщо вона має ту мету і ті плани, що і раніше, відповідно, загроза існує.

Ескалація на Донбасі

Загострення конфлікту на Донбасі періодично відбувається, розповідає Хомчак. Перші два місяці після погодження режиму повного і всеосяжного припинення вогню 27 липня 2020 року, було всередньому до 50 обстрілів протягом місяця.

Наступні два місяці, за словами головнокомандувача, вони зросли вдвічі. Від грудня кількість обстрілів зросла ще більше. Причини того: політичні і дипломатичні кроки, які робить Україна.

Ескалація на лінії зіткнення пов'язана із тим, в першу чергу, що відбувається поза лінією зіткнення: засідання ТКГ, нормандської четвірки, інші політичні процеси. Багато факторів впливають на момент ескалації, затишшя, знову ескалації,

– розповів Хомчак.

Росія руками тих підрозділів, які розташовані на лінії зіткнення, маніпулює втратами і обстрілами.

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