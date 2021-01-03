Наказ про вторгнення в Україну – лише питання часу для Москви, – розвідка
Служба зовнішньої розвідки проаналізувала можливість вторгнення російської армії далі за території, які нині вже окуповані. Військові переконані, що цей варіант цілком реалістичний, зокрема й через вторгнення в Херсонську область з окупованого Криму.
На сучасному етапі гібридної війни Росія розгорнула навколо України військове угруповання, до якого входять дві нові армії та армійський корпус, розповідає Служба зовнішньої розвідки у своєму аналізі.
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Загалом у напрямку східних українських кордонів є дві російські армії загальною чисельністю майже 80 тисяч осіб. Частина з них вже в Україні – на тимчасово окупованому Донбасі.
Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу й можливостей,
– заявляють українські розвідники.
Крім того, Росія продовжує створювати нові довгострокові загрози для України. Доказом цього є бодай розбудова нової військової бази за 60 кілометрів від українського кордону – у Ростові.
Ймовірний напад на Херсонську область
Тут Служба зовнішньої розвідки відзначає регулярні навчання "Кавказ", якими Росія грає на нервах України й відпрацьовує сценарій нападу в сусідню державу.
Розвідники вважають, що ймовірним сценарієм цих навчань є саме вторгнення з Криму на материкову частину України задля того, аби вирішити питання з водопостачанням на окупованому півострові.
Потенційно ЗС Росії можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу,
– заявили в Службі розвідки.
Чому Росія досі не посилила агресію проти України
У Службі зовнішньої розвідки переконані, що наразі лише низка факторів обмежує наказ з Москви про проведення наступальної операції проти України:
- падіння цін на світових ринках нафти й газу, що призвели до зменшення надходжень до російського бюджету,
- сподівання Москви використати COVID-19 для перезавантаження відносин із Заходом,
- проведення місцевих виборів в Україні, під час яких Москва сподівалася посилити присутність проросійських сил в українському політикумі,
- відволікання ресурсів на турецько-російське протистояння в Сирії та Лівії, а також, опосередковано, в рамках вірмено-азербайджанського конфлікту;
- місцеві вибори в Росії у вересні 2020 року при падінні рейтингу довіри до Путіна до 23% та зростання протестної активності.
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