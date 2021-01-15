Дмитро Разумков заявив, що наразі проводити засідання Верховної Ради у режимі онлайн неможливо. Спікер парламенту наголосив, що цього не передбачають норми законодавства.

Чи можливо провести онлайн-засідання Ради

Законодавство прописане так, що перевести засідання дистанційно неможливо. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю виданню"Фокус".

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За його словами, сучасні технології дозволяють замість однієї людини посадити перед екраном іншу, яка "говоритиме і виглядатиме так само, але голосуватиме не так, як ви".

Тому наразі електронний парламент неможливий,

– запевнив Разумков.

Нагадаємо, ще в березні 2020 року Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроєкту про дистанційну роботу парламенту під час карантину.

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