Чи може Рада зібратися на дистанційне засідання: що каже Разумков
Дмитро Разумков заявив, що наразі проводити засідання Верховної Ради у режимі онлайн неможливо. Спікер парламенту наголосив, що цього не передбачають норми законодавства.
Чи можливо провести онлайн-засідання Ради
Законодавство прописане так, що перевести засідання дистанційно неможливо. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю виданню"Фокус".
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За його словами, сучасні технології дозволяють замість однієї людини посадити перед екраном іншу, яка "говоритиме і виглядатиме так само, але голосуватиме не так, як ви".
Тому наразі електронний парламент неможливий,
– запевнив Разумков.
Нагадаємо, ще в березні 2020 року Володимир Зеленський наполягав на підготовці законопроєкту про дистанційну роботу парламенту під час карантину.
Дистанційна робота Ради: що відомо
- Президент пропонував працювати у такому режимі лише в умовах коронавірусу.
- Наприкінці березня 2020 року у Раду внесли законопроєкт №3250 про дистанційне проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів.
- Пізніше нардепи схвалили закон про переведення в онлайн тільки роботи комітетів.
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