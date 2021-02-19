Може, Порошенка хтось шантажував, і він дарма витратив гроші на "Прямий", – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов укотре спростував інформацію, що українська влада планувала закрити телеканал "Прямий". Раніше таку заяву робив п'ятий президент Петро Порошенко. За його словами, хотіли запровадити санкції проти колишнього власника мовника Володимира Макеєнка.

Данілов зауважив, жодних підстав для запровадження таких санкцій апарат РНБО не розглядав. Крім того, навіть у ЗМІ не було подібної інформації. Тому секретар РНБО здивувався, звідки у Порошенка з'явилися такі думки.

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Що ще сказав Данілов про заяви Порошенка щодо закриття "Прямого"

Секретар РНБО не розуміє, чому та на підставі чого слід запроваджувати санкції проти "Прямого".

Я не знаю, хто відправляв йому такі повідомлення. Якщо хтось Петра Олексійовича шантажував – може, він дарма витратив свої гроші. Не знаю, нащо це було робити. Не розумію, чому так турбується Петро Олексійович спільно з членом "Партії регіонів" Макеєнком,

– зауважив Данілов.

Що цьому передувало