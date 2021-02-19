Секретар РНБО Олексій Данілов укотре спростував інформацію, що українська влада планувала закрити телеканал "Прямий". Раніше таку заяву робив п'ятий президент Петро Порошенко. За його словами, хотіли запровадити санкції проти колишнього власника мовника Володимира Макеєнка.

Данілов зауважив, жодних підстав для запровадження таких санкцій апарат РНБО не розглядав. Крім того, навіть у ЗМІ не було подібної інформації. Тому секретар РНБО здивувався, звідки у Порошенка з'явилися такі думки.

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Що ще сказав Данілов про заяви Порошенка щодо закриття "Прямого"

Секретар РНБО не розуміє, чому та на підставі чого слід запроваджувати санкції проти "Прямого".

Я не знаю, хто відправляв йому такі повідомлення. Якщо хтось Петра Олексійовича шантажував – може, він дарма витратив свої гроші. Не знаю, нащо це було робити. Не розумію, чому так турбується Петро Олексійович спільно з членом "Партії регіонів" Макеєнком,

– зауважив Данілов.

Що цьому передувало

18 лютого Порошенко заявив, що купив "Прямий". А таке рішення пояснив санкціями проти його власника Володимира Макеєнка. Відповідне рішення, за його словами, РНБО мала б ухвалити на засіданні 19 лютого.

Колишній нардеп Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела заявив, що на засіданні РНБО ніхто не збирався вводити санкції проти "Прямого", ні проти його фіктивного власника Володимира Макеєнка.

Також речниця Зеленського Юлія Мендель запевнила, що санкції проти прямого не збирались вводити.

Зауважимо! Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та соратника кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили мовлення.