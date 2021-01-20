Конфлікт на Донбасі не є замороженим, адже Тристороння контактна група чи Нормандський формат досі діють. Тож рішення намагаються знайти.

Чи може конфлікт на Донбасі стати замороженим

Якщо називати конфлікт замороженим, це означатиме, що Україна здалась. Про це заявила нова глава Організації з безпеки та співробітництва у Європі Анн Лінде в інтерв'ю "Європейській правді".

До речі Завершення війни на Донбасі є пріоритетом: Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ

Тому глава ОБСЄ категорично проти того, щоб так характеризувати конфлікти на Донбасі та в Криму

Я вважаю, що зараз Донбас точно не є замороженим,

– додала Лінде.

Чи є Нагірний Карабах прикладом для України

Порівнюючи Донбас із Нагірним Карабахом, жінка наголосила, що дії Азербайджану можуть бути прикладом для України у тому, що ніколи не можна забувати про свої території. Однак силу не варто застосовувати, адже цим не встановити стійкий мир.

"Не дарма стосовно того ж Нагірного Карабаху між сторонами немає мирної угоди", – зауважила Лінде.