Співробітники СБУ 25 березня завітали до офісу громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з Віктором Медведчуком. За даними СБУ, представники "Українського вибору" можуть бути причетні до окупації Криму.

Слідчі пояснили, що окремі члени організації могли сприяти проведенню незаконного референдуму і виборів на окупованому півострові у 2014 році.

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Деталі справи

Слідство підтвердило, що учасники "Українського вибору" під час окупації Криму та надалі активно підтримували окупаційні органи влади.

Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України,

– заявили у СБУ.

Крім того, організатори "Українського вибору" імітували ліквідацію 210 осередків, які були на півострові. Проте жодних документів до Мін'юсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.

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