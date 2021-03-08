Може бути гірше, – Асєєв про політику Росії після Путіна

Політика Росії після каденції президента Володимира Путіна може змінитися. Однак, якщо до влади прийде людина з його оточення, риторика Кремля може стати жорсткішою

Якою буде політика Росії після Путіна

На думку журналіста та колишнього бранця бойовиків Станіслава Асєєва, ніхто не знає, "що там за люди".

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Дивлячись хто (прийде до влади – 24 канал). Якщо з його оточення, то може ще й гірше буде. Хтозна що там за люди?

– сказав журналіст.

Він наголосив, що в Росії є певні кола, які "ще радикальніше дивляться на західний світ, і, звичайно, вони будуть вести відповідну політику щодо України, окупованих територій".

"Але якщо станеться якийсь політичний форс-мажор, якесь диво і прийде хтось, умовно кажучи, з ліберального кола, то чому б ні? Можливо (політика Росії змінитися щодо України у кращу сторону – 24 канал)", – підкреслив Асєєв.

Що відомо про Станіслава Асєєва Асєєв – журналіст, який працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Ванін. 11 травня 2017 року його викрали бойовики і звинуватили у "шпигунстві". Окупанти утримували Асєєва до 29 грудня 2019 року. Сам журналіст заявляв про протестне голодування.

Асєєва звільнили в межах обміну полоненими.

Джерело: Асєєв – журналіст, який працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Ванін. 11 травня 2017 року його викрали бойовики і звинуватили у "шпигунстві". Окупанти утримували Асєєва до 29 грудня 2019 року. Сам журналіст заявляв про протестне голодування.Асєєва звільнили в межах обміну полоненими.Джерело: Вікіпедія