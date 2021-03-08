Може бути гірше, – Асєєв про політику Росії після Путіна
Політика Росії після каденції президента Володимира Путіна може змінитися. Однак, якщо до влади прийде людина з його оточення, риторика Кремля може стати жорсткішою
Джерело:"Радіо Свобода"
Якою буде політика Росії після Путіна
На думку журналіста та колишнього бранця бойовиків Станіслава Асєєва, ніхто не знає, "що там за люди".
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Дивлячись хто (прийде до влади – 24 канал). Якщо з його оточення, то може ще й гірше буде. Хтозна що там за люди?
– сказав журналіст.
Він наголосив, що в Росії є певні кола, які "ще радикальніше дивляться на західний світ, і, звичайно, вони будуть вести відповідну політику щодо України, окупованих територій".
"Але якщо станеться якийсь політичний форс-мажор, якесь диво і прийде хтось, умовно кажучи, з ліберального кола, то чому б ні? Можливо (політика Росії змінитися щодо України у кращу сторону – 24 канал)", – підкреслив Асєєв.
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