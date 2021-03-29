МОЗ знову віднесло Чернігівщину до червоної зони: тепер там 11 регіонів

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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я знову віднесло Чернігівську область до червоної зони карантину. Раніше регіон туди додали 27 березня, однак за кілька годин забрали до помаранчевої.

Тепер у червоній зоні списку МОЗ опинилось 11 областей.

Раніше МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10

Напередодні Чернігівську, Черкаську та Рівненську область віднесли до червоної зони, але потім забрали.

Які області у червоній зоні: список МОЗ

  • місто Київ;
  • Київська область;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Коронавірус в Україні та карантин: що треба знати

  • За добу 28 березня в Україні діагностували 8 346 випадки коронавірусу, з них 344 дитини та 140 медпрацівників. Крім того, зробили близько 4 тисячі щеплень.
  • За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,6 мільйона людей. Одужали 1,3 мільйона людей, а померли 32 132.
  • Через складну ситуацію з коронавірусом влада ввела адаптивний карантин.
  • Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що коли більшість областей буде у червоній зоні, то, ймовірно, доведеться повертатися до локдауну.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 15 березня також говорив, що локдаун можуть запровадити, якщо понад 50% областей стануть "червоними".