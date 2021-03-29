МОЗ знову віднесло Чернігівщину до червоної зони: тепер там 11 регіонів
Міністерство охорони здоров'я знову віднесло Чернігівську область до червоної зони карантину. Раніше регіон туди додали 27 березня, однак за кілька годин забрали до помаранчевої.
Джерело:МОЗ
Тепер у червоній зоні списку МОЗ опинилось 11 областей.
Раніше МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10
Напередодні Чернігівську, Черкаську та Рівненську область віднесли до червоної зони, але потім забрали.
Які області у червоній зоні: список МОЗ
- місто Київ;
- Київська область;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
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