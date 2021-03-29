Міністерство охорони здоров'я знову віднесло Чернігівську область до червоної зони карантину. Раніше регіон туди додали 27 березня, однак за кілька годин забрали до помаранчевої.

Тепер у червоній зоні списку МОЗ опинилось 11 областей. Раніше МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10 Напередодні Чернігівську, Черкаську та Рівненську область віднесли до червоної зони, але потім забрали. Які області у червоній зоні: список МОЗ місто Київ;

Київська область;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Чернівецька;

Чернігівська. Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні. Коронавірус в Україні та карантин: що треба знати За добу 28 березня в Україні діагностували 8 346 випадки коронавірусу, з них 344 дитини та 140 медпрацівників. Крім того, зробили близько 4 тисячі щеплень.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,6 мільйона людей. Одужали 1,3 мільйона людей, а померли 32 132.

Через складну ситуацію з коронавірусом влада ввела адаптивний карантин.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що коли більшість областей буде у червоній зоні, то, ймовірно, доведеться повертатися до локдауну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 15 березня також говорив, що локдаун можуть запровадити, якщо понад 50% областей стануть "червоними".