У червоній зоні вже більшість регіонів: МОЗ додало туди ще 2 області
Міністерство охорони здоров'я віднесло до червоної зони ще дві області. В оновленому переліку з'явились Рівненщина та Чернігівщина.
Джерело:сайт МОЗ
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширилася вже у 13 регіонах.
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Які регіони потрапили до списку
У міністерстві вважають, що станом на 25 березня, "червоними" є Київ та ще 12 областей, а саме:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Рівненьска область;
- Чернігівська область.
Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими" та "жовтими"
В Україні 11 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
Лише Херсонщина залишається "жовтою", "зелених" зон у країні немає.
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