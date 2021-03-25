МОЗ віднесло до червоної зони ще дві області: у списку вже 11 регіонів

Джерело:сайт МОЗ
Міністерство охорони здоров'я віднесло до червоної зони ще дві області. В оновленому переліку з'явились Миколаївщина та Черкащина.
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширилася вже в 11 регіонах.
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У міністерстві вважають, що станом на 25 березня, "червоними" є Київ та ще 10 областей, а саме:
Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ
В Україні 13 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
Лише Херсонщина залишається "жовтою", "зелених" зон у країні немає.Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.