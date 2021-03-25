Міністерство охорони здоров'я віднесло до червоної зони ще дві області. В оновленому переліку з'явились Миколаївщина та Черкащина.

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширилася вже в 11 регіонах.

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Які регіони потрапили до списку

У міністерстві вважають, що станом на 25 березня, "червоними" є Київ та ще 10 областей, а саме:

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.



Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими" та "жовтими"

В Україні 13 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Лише Херсонщина залишається "жовтою", "зелених" зон у країні немає.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.