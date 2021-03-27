МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10

Міністерство охорони здоров'я вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу. Тепер до "червоних" потрапили 10 регіонів, хоча ще вранці таких було 13.

Вранці 27 березня МОЗ опублікувало нове карантинне зонування в Україні – 13 з 24 областей позначили "червоними".

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Нові зонування від МОЗ: вдруге за день

Однак через кілька годин у міністерстві вирішили перенести Рівненську, Черкаську та Чернігівську області в помаранчеву карантинну зону. Тому наразі, за версією МОЗ, є 10 "червоних" областей.

Список "червоних" регіонів від МОЗ:

місто Київ;

Київська область;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Чернівецька.



МОЗ вдруге за день оновило "червоні області" / Скриншот зі сайту МОЗ

До слова, зміни внесли після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про введення червоної зони в Чернігівській області з 29 березня.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.