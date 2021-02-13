МОЗ помилково внесло до зеленої зони низку країн Європи, - ЗМІ

В оновленому списку кілька країн з червоної зони перейшли до зеленої. "Червоний" список скоротили на 6 країн.

До теми Україна скоротила список країн червоної зони: перелік

Чому можлива помилка

До червоної зони МОЗ відносить країни з показником захворюваності, який на 100 тисяч населення за останні 14 днів вищий, ніж в Україні. Наразі це 134,6.

Наприклад, для Естонії зазначають показник 10,6 на 100 тисяч населення, для Австрії – 0,3, Болгарії – 1,4, Латвії – 0,01, а Франції – 97,7.

Однак ці дані суперечать інформації Європейського центру контролю та попередження захворювань. Його оновлювали 11 лютого.

Відповідно до цього, для Франції показник захворюваності складає 422,95, Австрії – 224,84, Болгарії – 127,39, Естонії – 569,97, Латвії – 577,09.

Різниця даними в українському списку та європейських цифрах добре помітна на карті центру. Наприклад, Латвія та Естонія позначені темно-червоними як країни з особливо тривожною ситуацією. Водночас червона для МОЗ Ісландія на карті центру – зелена.

Італія у списку МОЗ перебуває серед топ-3 країн з найгіршою ситуацією, на карті ж вона не потрапила до темно-червоних

Для деяких країн показники у списку українського МОЗ збігаються з даними карти або відрізняються мінімально.

Європейська карта / Фото ECDC