МОЗ помилково внесло до зеленої зони низку країн Європи, - ЗМІ

Джерело:"Європейська правда"
Міністерство охорони здоров’я України, ймовірно, помилилось та віднесло деякі країни до зеленої зони, хоча показники захворюваності цьому не відповідають.
В оновленому списку кілька країн з червоної зони перейшли до зеленої. "Червоний" список скоротили на 6 країн.
До теми Україна скоротила список країн червоної зони: перелік
Різниця даними в українському списку та європейських цифрах добре помітна на карті центру. Наприклад, Латвія та Естонія позначені темно-червоними як країни з особливо тривожною ситуацією. Водночас червона для МОЗ Ісландія на карті центру – зелена.
Італія у списку МОЗ перебуває серед топ-3 країн з найгіршою ситуацією, на карті ж вона не потрапила до темно-червоних
Європейська карта / Фото ECDC