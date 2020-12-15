Станом на кінець жовтня 2020 року, МОЗ змогло витратити лише 77 із 129 виділених мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров'я є одним із лідерів щодо невиконання видаткової частини бюджету.

У проєкті бюджету на 2021 рік вже заклали підвищення для фінансування МОЗ на 23%. Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки Дарина Марчак.

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Вона зауважила, що наразі не має підстав для підвищення видатків, адже ефективність використання грошей та якість менеджменту у медичних закладах за рік не підвищилась кардинально. Також вона додала, що значне підвищення видатків майже всім органам влади, зокрема силовим відомствам – було не зовсім потрібним.

Дарина Марчак звернула увагу на якість управління всередині МОЗ та швидкість проведення всіх необхідних процедур. За її словами, міністерство не спроможне використовувати кошти, які йому надають.

Найкраще профінансовані ті видатки, де потрібно було взяти гроші й передати на інший рівень, наприклад, субвенцію місцевим бюджетам. А там, де потрібно було зробити "власне домашню роботу" самого міністерства – значні затримки із виконанням видатків,

– сказала вона.

Водночас вона розповіла про зауваження до дохідної частини бюджету, зокрема щодо реалістичності показників. За її словами, НБУ вже заявив, що 33 мільярди, які закладені в проєкт бюджету є завищеними у порівнянні з оцінками банку. "Є підстави сумніватися у реалістичності показників щодо імпортного ПДВ", – зазначила Марчак.

Зауваження щодо дефіциту бюджету

Потрібно брати до уваги власні податкові та неподаткові бюджетні надходження та взагалі брати в борг менше, вважає експертка. Це ключове зауваження до дефіциту, тому що весь його обсяг – це чисті запозичення, тобто приріст державного боргу будуть не лише погашати, а ще й платити за обслуговування відсотків з видатків бюджету, сказала Дарина Марчак.

"Для того, щоб профінансувати цей дефіцит і погасити попередні – наступного року урядові потрібно буде запозичити 700 мільярдів гривень і з них, згідно з планом до бюджету, 500 мільярдів є внутрішніми", – повідомила керівниця Центру аналізу публічних фінансів.

Вона додала, що обсяг дефіциту є важким для виконання, якщо не буде співпраці з МВФ – гроші в позику Україні ніякі інвестори не будуть давати.

Зверніть увагу! Верховна Рада України 15 грудня схвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Вони системно пов'язані із проєктом Держбюджету.



Що передбачає Держбюджет 2021 / Інфографіка 24 каналу