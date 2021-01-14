У Міністерстві охорони здоров'я не планують наполягати на продовженні локдауну в Україні після 24 січня. Наразі у МОЗ сподіваються, що країна повернеться до адаптивного карантину.

Однак завжди можуть відбутися зміни, які неможливо передбачити. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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МОЗ не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня,

– заявив Ляшко.

Що відомо про продовження локдауну

12 січня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що є усі підстави для продовження жорсткого карантину після 24 січня. Посадовець аргументував це великим рівнем мобільності українців під час новорічних свят.

Однак вже 13 січня Степанов розповів: потреби у новому локдауні наразі не бачать. Остаточне рішення ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні.

Шансів що локдаун скасують ще до 24 січня наразі немає.

Українські ЗМІ тим часом повідомляють, що в умовах загального карантину українці можуть прожити аж до 2023 року.