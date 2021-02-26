Мовою фактів: хто почав судилище над Стерненком

23 лютого Сергій Стерненко був визнаний винним у викраденні людини та отримав 7 років і 3 місяці колонії. 24 канал нагадує, важливі обставини справи активіста.

Наразі Сергій Стерненко отримав вирок по лише одній з 3 справ. Мова йде про події квітня 2015 року, коли група людей викрала та кілька годин катувала проросійського політика з Одещини Сергія Щербича. Основною вимогою викрадачів була відмова від мандата депутата райради, факультативною – особиста нажива, вони забрали у жертви 300 гривень готівкою, дозвіл на носіння травматичного пістолета, 2 сімки (слідство оцінило їх у 15 гривень кожну) та банківську картку, яка була не активна.

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До чого тут Порошенко

Після звільнення Щербич звернувся до міліції та заявив про викрадення невідомими. Лише за пів року, коли одеська міліція стала поліцією, Щербич повідомив, що знає 2 нападників – це лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко та його побратим Руслан Демчук, який був неодноразово засуджений. Обох заарештували Також під арешт взяли лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна.

За кілька днів після цього посту Стерненка заарештують по реанімованій справі Щербича, який раптом згадає, що його викрадав та катував саме активіст / Скріншот посту Сергія Стерненка

11 вересня суд випустив Стерненка під заставу в 60 000 гривень. Гроші збирали всім світом.

На волі Сергій Стерненко мовчати не став – він назвав переслідування політичним та звинуватив у всьому чинного президента України – Петра Порошенка.

Грудень 2015 року – Сергій Стерненко звинувачує Порошенка у репресіях:

Дійсно, всю каденцію Порошенка справу Стерненка не закривали, хоч Щербич і не з’являвся на суд та ухилявся від слідчих дій. Сам Порошенко припускав, що справу навмисно не закривають, щоб мати важелі впливу на нього та одеських активістів.

Порошенко в Одесі

Для п’ятого президента України Одеса дійсно була проблемним містом. Не дарма у ході візиту Порошенка до Одеси у травні 2017 року він відгородився від мешканців міста забором, який у соцмережах назвали "Вольєром Гідності".

"Вольєр Гідності" 26 травня 2017 року / Фото – Таймер

У листопаді 2017 року Сергія Стерненка звинуватили у нападі та завданні травми голови начальнику поліції Одещини Дмитру Головіну під час мітингу проти забудови Літнього театру. Хоч активіст і не мав до цього відношення, він був звинувачений у хуліганстві та відданий під суд.

Тоді ж поліція реанімувала справу "про кришування наркоточок" Стерненком. Ініціатором став прокурор області Олег Жученко. Який, за оцінками Стерненка є наближеною особою до керівництва міста, тобто мера Генадія Труханова і "сірого кардинала" Одеси Володимира Галантерника.

Рішення суду

23 лютого 2021 року у справі Стерненка та Демчука було поставлено проміжну крапку – вони отримали вирок. Оскільки термін давності для розгляду справу по викраденню людини обмежується 5 роками й сплив у 2020-му, вирок був за розбій та незаконне носіння зброї. Суд дав обом по 7 років і 3 місяці суддя Приморського районного суду Одеси Віктор Попревич. Це уродженець Донецька, що відзначався багатьма скандальними рішеннями, він фанат Сталіна та Леніна, а ще всупереч закону відправляв правосуддя у Донецьку російською мовою замість державної. Після російської агресії він перебрався до Одеси та був призначенний суддею Приморського суду указом президента Порошенка від 14 лютого 2015 року. Президент на антиукраїнську репутацію судді не зважав та дав йому "тепле містечко" у суді.

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У травні 2018 року на Стерненка напали хулігани Кузнецов та Ісайкул. Активіст зміг дати їм відсіч, оскільки вже пережив кілька нападів, а тому був підготовлений і мав при собі ніж. У ході сутички один з нападників отримав ножове поранення та згодом помер, другий – втік, нині він переховується від слідства за межами України, ймовірно – в Росії або в Молдові на території так званої "ПМР".

Нині справу проти Стерненка називають фейком та політичною розправою. До цих голосів приєднався і сам Петро Порошенко, нині – народний депутат.

Українського патріота Сергія Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури й протидіяв планам зі створення Новоросії. Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича – Портнова на правоохоронні органи й суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим,

– написав Порошенко 23 лютого у себе на фейсбуці.

При цьому Петро Порошенко забув, що саме він був міністром в уряді Азарова і членом команди Януковича, саме його звинувачували активісти у переслідуванні активістів та ветеранів АТО, покриванні вбивць Катерини Гандзюк та інших злочинах. Одним з найпослідовніших його критиків був одеський активіст Сергій Стерненко. Той самий, проти якого за часів Порошенка були розпочаті кримінальні справи, те саме вибіркове правосуддя та переслідування патріота.