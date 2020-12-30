Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що норма мовного закону про обов'язкове обслуговування українською мовою, не викличе шоку серед громадян і взагалі є не каральним, а швидше запобіжним заходом. Норма, до слова, набуде чинності вже 16 січня 2021 року.

Вона сприятиме тому, щоб права кожного громадянина України на отримання інформації та послуг державною мовою були по-справжньому захищені. Про це Кремінь розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Що стосується сфери обслуговування, то про необхідність переходу на українську знали всі, для підготовки до реалізації цього було 1,5 року. Варто сказати, що ми отримали колосальну підтримку і з боку українських компаній, і наших інвесторів... Тому переконаний, що 16 січня жодного шоку для сфери обслуговування не відбудеться,

– сказав він.

Водночас, за словами омбудсмена, це не означає, що той, хто потребуватиме інформації будь-якою іншою мовою, не отримає такої можливості.

Кремінь розповів, що в разі порушення права громадянина на обслуговування державною мовою, Секретаріат уповноваженого вживатиме заходів державного контролю, а саме – встановлення факту такого порушення. Далі буде надано 30 днів для усунення порушень, щоб вони не повторювалися в майбутньому.

Якщо ж протягом року трапляються повторні аналогічні порушення, і вони категорично не виправляються, то уповноважений має право скласти акт, потім протокол, а після – винести постанову про накладення на підприємства штрафу у розмірі від 5,1 до 6,8 тисячі гривень.

"Хочу наголосити, що штраф накладають саме на підприємства, а не на працівника. Тобто якщо працівник дозволив собі порушення, то штраф стягуватимуть з юридичної особи. Саме тому керівництво закладів у сфері обслуговування має бути зацікавлене у широкій інформаційній кампанії серед своїх співробітників", – додав омбудсмен.

Водночас для виявлення порушень мовного законодавства поки не будуть ініціювати рейди або відправляти "таємних покупців". Кремінь зазначив, що в умовах пандемії не може ризикувати здоров'ям своїх колег і вимагати від них таких форм контролю.

Зверніть увагу! 16 січня 2021 року набуває чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з нею, всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.



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Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу