Удвічі менше, ніж дружина: скільки у 2020 році заробив мовний омбудсмен Кремінь
Тарас Кремінь за пів року на посаді Уповноваженого із захисту державної мови заробив 394,5 тисячі гривень. У середньому його зарплата становила 65 тисяч гривень на місяць.
Джерело:НАЗК
Тарас Кремінь 17 березня задекларував доходи за 2020 рік – 475,5 тисяч гривень. Про це відомо з даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб.
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Які доходи задекларував Кремінь у 2020 році
- 394,5 тисячі гривень за роботу в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови;
- 20,9 тисячі гривень за роботу в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти;
- 59 тисяч гривень за викладання у Миколаївському національному аграрному університеті.
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Готівкою політик зберігає 32 тисячі доларів. Також йому належить квартира у Миколаєві площею 67 квадратних метрів, а його дружині Юлії – автомобіль Skoda Karoq 2019 року, вартістю у понад пів мільйона гривень.
До слова, дружина мовного омбудсмена за підприємницьку діяльність у 2020 році заробила 894,8 тисячі гривень. Це майже вдвічі більше, аніж у її чоловіка.
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Що відомо про Тараса Креміня
- У липні 2020 року Тарас Кремінь став мовним омбудсменом. Його призначив Кабінет Міністрів рейтинговим голосуванням.
- Політик був депутатом VIII скликання від партії "Народний Фронт".
- У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради.
- Є сином українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.
- Також є співавтором закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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