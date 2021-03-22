Тарас Кремінь за пів року на посаді Уповноваженого із захисту державної мови заробив 394,5 тисячі гривень. У середньому його зарплата становила 65 тисяч гривень на місяць.

Тарас Кремінь 17 березня задекларував доходи за 2020 рік – 475,5 тисяч гривень. Про це відомо з даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

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Які доходи задекларував Кремінь у 2020 році

394,5 тисячі гривень за роботу в Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови;

20,9 тисячі гривень за роботу в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти;

59 тисяч гривень за викладання у Миколаївському національному аграрному університеті.

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Готівкою політик зберігає 32 тисячі доларів. Також йому належить квартира у Миколаєві площею 67 квадратних метрів, а його дружині Юлії – автомобіль Skoda Karoq 2019 року, вартістю у понад пів мільйона гривень.

До слова, дружина мовного омбудсмена за підприємницьку діяльність у 2020 році заробила 894,8 тисячі гривень. Це майже вдвічі більше, аніж у її чоловіка.

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Що відомо про Тараса Креміня