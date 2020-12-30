Мережа безкоштовних курсів із вивчення української мови не зможе запрацювати у 2021 році. Адже в бюджеті на це немає грошей.

Таку думку висловив в інтерв'ю уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це повідомили на сайті "Інтерфакс-Україна".

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Грошей на курси немає

За його словами, курси почнуть працювати після того, як буде передбачене фінансування. Наразі у Держбюджеті-2021 немає грошей ні на держпрограму, ні на курси.

Я про це говорю постійно. Сподіваюся, це під силу українській владі,

– зазначив Кремінь.

На що потрібне фінансування

Також він запевнив, що 20,4 мільйона гривень, закладених на наступний рік у держбюджеті на фінансування Секретаріату мовного омбудсмена, достатньо. Як сказав мовний омбудсмен, гроші передусім потрібні:

на оплату праці співробітників;

на комунальні послуги;

на постійні відрядження.

Ремонт – першочергове завдання

Він сказав: "З появою свого приміщення на вулиці Хрещатик, 34, наступного, 2021 року, нам доведеться його обживати. Тому ремонт, закупівля оргтехніки, матеріалів, меблів важливі не менше". Кремінь додав, що робочі місця співробітників, умови праці, безпека їхньої діяльності повинні відповідати сучасним вимогам.

Нагадаємо! Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 12 липня 2020 року анонсував створення курсів української мови. Вони повинні були бути безкоштовними, а зацікавленість у них повинні були проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.

Омбудсмен розповів, що штат Секретаріату разом з уповноваженим складає 50 осіб. Восени він був сформований на 2 третини. Наразі є 3 представники уповноваженого на рівні регіонів.

За словами Кременя, планують, що до кінця року їх буде значно більше. Він сподівається, що кількість штатних одиниць буде не менше 75 співробітників. Адже важливо мати представників уповноваженого в кожній області України.



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